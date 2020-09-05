Как зайка из Playboy: Надя Дорофеева похвасталась интимным тату



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30-летняя певица Надежда Дорофеева снялась в соблазнительном облике instagram.com/nadyadorofeeva/

Звезда восхитила поклонников идеальными формами и смелым нарядом

30-летняя певица Надежда Дорофеева поделилась кадрами откровенной фотосессии. Звезда примерила наряд в стиле красотки Playboy. Артистка облачилась в атласный корсет и дополнила его колготками в сетку. К сексуальному аутфиту певица подобрала галстук-бабочку с белым воротничком и подвязки для чулок из сверкающих страз.

Дорофеева чувственно позировала на фото. Она выгнула спину, продемонстрировав изящную талию и округлые бедра. Украинская поп-звезда показала интимное тату, сделанное в пикантном месте – надписи Good и Bad. В таком виде Надя снялась в клипе с исполнителем Monatik. Артисты записали совместную песню «Ритм».

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.