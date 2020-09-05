  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Как зайка из Playboy: Надя Дорофеева похвасталась интимным тату

    • Розсилка
    <p>30-летняя певица Надежда Дорофеева снялась в соблазнительном облике</p> <div></div> - Как зайка из Playboy: Надя Дорофеева похвасталась интимным тату

    30-летняя певица Надежда Дорофеева снялась в соблазнительном облике

    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Звезда восхитила поклонников идеальными формами и смелым нарядом

    30-летняя певица Надежда Дорофеева поделилась кадрами откровенной фотосессии. Звезда примерила наряд в стиле красотки Playboy. Артистка облачилась в атласный корсет и дополнила его колготками в сетку. К сексуальному аутфиту певица подобрала галстук-бабочку с белым воротничком и подвязки для чулок из сверкающих страз.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Как зайка из Playboy: Надя Дорофеева похвасталась интимным тату
    Как зайка из Playboy: Надя Дорофеева похвасталась интимным тату
    Как зайка из Playboy: Надя Дорофеева похвасталась интимным тату
    Как зайка из Playboy: Надя Дорофеева похвасталась интимным тату
    Как зайка из Playboy: Надя Дорофеева похвасталась интимным тату
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Дорофеева чувственно позировала на фото. Она выгнула спину, продемонстрировав изящную талию и округлые бедра. Украинская поп-звезда показала интимное тату, сделанное в пикантном месте – надписи Good и Bad. В таком виде Надя снялась в клипе с исполнителем Monatik. Артисты записали совместную песню «Ритм».

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

     Читайте также: Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото

     

     

    знаменитости Надя Дорофеева самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ