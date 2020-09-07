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    Шоу-биз

    «Экстравагантная дамочка» Ирина Билык похвасталась красным кимоно в турецком отеле (фото)

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    Певица Ирина Билык - «Экстравагантная дамочка» Ирина Билык похвасталась красным кимоно в турецком отеле (фото)
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Образ Ирина дополнила экстравагантной черной шляпой

    В халате-кимоно и леопардовых туфлях певица Ирина Билык впечатлила роскошным образом.

    Фото она показала в Инстаграм. Этот снимок сделан на отдыхе в Турции, а именно - кадры, на которых она идет по отелю вместе с эффектными парнями-работниками отеля. На фото певица предстала в неожиданном, но очень эффектном аутфите.

    На звезде было красное асимметричное платье, красный халат-кимоно с широкими рукавами и пестрым принтом и леопардовые туфли на высокой платформе и каблуке.

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    «Экстравагантная дамочка» Ирина Билык похвасталась красным кимоно в турецком отеле (фото)
    «Экстравагантная дамочка» Ирина Билык похвасталась красным кимоно в турецком отеле (фото)
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Свой образ Ирина дополнила экстравагантной черной шляпой с красным цветочным принтом и черными очками. Выглядела она просто великолепно.

    «Как хорошо, что границы уже открыты и наконец-то можно полететь в любимую Турцию. А вы уже успели куда-нибудь слетать?» – написала под фото артистка.

    Фолловеры Билык в восторге от ее аутфита. В комментариях они оставили ей много комплиментов: «Роскошная, красивая!», «Королева!», «Красивая», «Экстравагантная дамочка», «Дива».

    Также сообщалось, что Ирину Билык заметили в объятиях неизвестного мужчины на отдыхе в Турции.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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