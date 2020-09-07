«Экстравагантная дамочка» Ирина Билык похвасталась красным кимоно в турецком отеле (фото)



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Певица Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna/

Образ Ирина дополнила экстравагантной черной шляпой

В халате-кимоно и леопардовых туфлях певица Ирина Билык впечатлила роскошным образом.

Фото она показала в Инстаграм. Этот снимок сделан на отдыхе в Турции, а именно - кадры, на которых она идет по отелю вместе с эффектными парнями-работниками отеля. На фото певица предстала в неожиданном, но очень эффектном аутфите.

На звезде было красное асимметричное платье, красный халат-кимоно с широкими рукавами и пестрым принтом и леопардовые туфли на высокой платформе и каблуке.

Свой образ Ирина дополнила экстравагантной черной шляпой с красным цветочным принтом и черными очками. Выглядела она просто великолепно.

«Как хорошо, что границы уже открыты и наконец-то можно полететь в любимую Турцию. А вы уже успели куда-нибудь слетать?» – написала под фото артистка.

Фолловеры Билык в восторге от ее аутфита. В комментариях они оставили ей много комплиментов: «Роскошная, красивая!», «Королева!», «Красивая», «Экстравагантная дамочка», «Дива».

Также сообщалось, что Ирину Билык заметили в объятиях неизвестного мужчины на отдыхе в Турции.

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