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    Шоу-биз

    Наталья Могилевская закрутила роман с известным миллионером — СМИ

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    Украинская певица Наталья Могилевская и Олег Рыжов - Наталья Могилевская закрутила роман с известным миллионером — СМИ
    Украинская певица Наталья Могилевская и Олег Рыжов
    Фото: viva.ua

    Пара появилась вместе на закрытии Недели моды

    Украинская певица Наталья Могилевская едва ли не впервые за последнее время появилась на светском мероприятии в сопровождении мужчины. Могилевская вместе с известным владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым посетила закрытие Недели моды, пишет Viva.

    Парочка весь вечер шутила, смеялась и держалась за руки.

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    Наталья Могилевская закрутила роман с известным миллионером — СМИ
    Наталья Могилевская закрутила роман с известным миллионером — СМИ
    Фото: viva.ua

    «Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила», - сказала Наталья.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    Наталья Могилевская певица
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