Наталья Могилевская закрутила роман с известным миллионером — СМИ



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Украинская певица Наталья Могилевская и Олег Рыжов Фото: viva.ua

Пара появилась вместе на закрытии Недели моды

Украинская певица Наталья Могилевская едва ли не впервые за последнее время появилась на светском мероприятии в сопровождении мужчины. Могилевская вместе с известным владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым посетила закрытие Недели моды, пишет Viva.

Парочка весь вечер шутила, смеялась и держалась за руки.

«Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила», - сказала Наталья.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.