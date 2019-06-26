Оля Полякова представила летний сингл из альбома «Королева ночи»



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Оля Полякова

Новый хит эпатажной блондинки называется «Звонила»

Украинская певица Оля Полякова радует поклонников новыми композициями. Сегодня длинонногая блондинка представила пятый сингл из альбома «Королева ночи». Преданные фанаты уже слышали эту композицию во время гранд-шоу артистки «Королева ночи», который состоялся в киевском Дворце спорта.

С тех пор концертная версия композиции «гуляет» по сети и собирает неимоверное количество лайков.

Стоит отметить, что популярность Поляковой с каждым годом растет: артистка выпускает хит за хитом, участвует в юмористических шоу и гастролирует по всей Украине.

Также стоит отметить, что совсем скоро Полякова появится в юбилейном сезоне вокальном шоу «Х-фактор» в качестве одного из членов звездного жюри. Компанию певице составят Настя Каменских, Андрей Данилко и звезда оперной сцены Алессандро Сафина.