Лобода снялась в клипе Филиппа Киркорова



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Светлана Лобода

Украинская певица составила компанию на съемочной площадке Сергею Лазареву и Михаилу Галустяну

Светлана Лобода приняла участие в съемках тизера нового клипа Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».

По сюжету минутного видео, которое анонсирует выход нового сингла Киркорова, четверо странных мужчин в черном (возможно, инопланетяне) ищут Киркорова в закулисье какого-то большого сборного концерта, натыкаясь на разных звезд. Первой им встречается как раз Лобода, в гримерку которой они постучали

«А королева вам не подойдет? - скромно вопрошает Лобода. «Не подойдет», - отвечают герои и идут дальше.

Затем эстафету принимает Сергей Лазарев.

«А зачем вам Филипп? - спрашивает он подозрительных незнакомцев. «Мы заберем его в будущее», - обещают люди в черном.

Испуганный Лазарев убегает. На самом деле, он тоже хотел бы, чтоб его забрали в будущее.

В конце концов, сдает Киркорова мрачной четверке болтливый Михаил Галустян.

Ранее Филипп Киркоров опубликовал фото со съемок своего нового клипа, сделанное в Питере. На нем вооруженный автоматом певец стоит на палубе катера. Поклонники отметили, что Киркоров в этом образе неотличим от террориста.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине