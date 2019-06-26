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    Шоу-биз

    Лобода снялась в клипе Филиппа Киркорова

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    Светлана Лобода - Лобода снялась в клипе Филиппа Киркорова
    Светлана Лобода

    Украинская певица составила компанию на съемочной площадке Сергею Лазареву и Михаилу Галустяну

    Светлана Лобода приняла участие в съемках тизера нового клипа Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».

    По сюжету минутного видео, которое анонсирует выход нового сингла Киркорова, четверо странных мужчин в черном (возможно, инопланетяне) ищут Киркорова в закулисье какого-то большого сборного концерта, натыкаясь на разных звезд. Первой им встречается как раз Лобода, в гримерку которой они постучали

    «А королева вам не подойдет? - скромно вопрошает Лобода. «Не подойдет», - отвечают герои и идут дальше.

    Затем эстафету принимает Сергей Лазарев.

    «А зачем вам Филипп? - спрашивает он подозрительных незнакомцев. «Мы заберем его в будущее», - обещают люди в черном.

    Испуганный Лазарев убегает. На самом деле, он тоже хотел бы, чтоб его забрали в будущее. 

    В конце концов, сдает Киркорова мрачной четверке болтливый Михаил Галустян.

    Ранее Филипп Киркоров опубликовал фото со съемок своего нового клипа, сделанное в Питере. На нем вооруженный автоматом певец стоит на палубе катера. Поклонники отметили, что Киркоров в этом образе неотличим от террориста.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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