Лобода снялась в клипе Филиппа Киркорова
Украинская певица составила компанию на съемочной площадке Сергею Лазареву и Михаилу Галустяну
Светлана Лобода приняла участие в съемках тизера нового клипа Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».
По сюжету минутного видео, которое анонсирует выход нового сингла Киркорова, четверо странных мужчин в черном (возможно, инопланетяне) ищут Киркорова в закулисье какого-то большого сборного концерта, натыкаясь на разных звезд. Первой им встречается как раз Лобода, в гримерку которой они постучали
«А королева вам не подойдет? - скромно вопрошает Лобода. «Не подойдет», - отвечают герои и идут дальше.
Затем эстафету принимает Сергей Лазарев.
«А зачем вам Филипп? - спрашивает он подозрительных незнакомцев. «Мы заберем его в будущее», - обещают люди в черном.
Испуганный Лазарев убегает. На самом деле, он тоже хотел бы, чтоб его забрали в будущее.
В конце концов, сдает Киркорова мрачной четверке болтливый Михаил Галустян.
Ранее Филипп Киркоров опубликовал фото со съемок своего нового клипа, сделанное в Питере. На нем вооруженный автоматом певец стоит на палубе катера. Поклонники отметили, что Киркоров в этом образе неотличим от террориста.
Джерело: Комсомольска Правда в Украине