Новая возлюбленная Виктора Павлика: Мы все время вместе. Все в моих руках



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Виктор Павлик и Екатерина

Главный «шыкыдым» украинской сцены нашел новую любовь

Сладкий голос украинского артиста очаровал 25-летнюю девушку, которую зовут Екатерина Репяхова. Как оказалось, девушка с раннего детства фанатеет от Виктора Павлика.

Екатерина призналась, что познакомилась с Павликом случайно несколько лет назад. Украинский артист приехал в Трускавец и поселился в гостинице в соседнем номере. После этого Виктор и Екатерина начали общаться в соцсетях.

Екатерине удалось добиться расположения украинского артиста и даже стать его концертным директором.

«Мы все время вместе. Я все организовала так, что у него просто нет шансов. Даже если бы он что-то где-то и захотел, весь календарь, весь график - все в моих руках. Он может не знать, что у него 15 июля, а я знаю. Я читала раньше, что он ловелас и любитель пофлиртовать. Но я такая, что не позволю. И он это знает», - сказала Репяхова.

Стоит отметить, что роман Екатерины и Виктора Павлика длится уже три с половиной года. Несмотря на то, что пара не афиширует свои отношения, некоторые совместные снимки в сети все-таки появляются.

«Мы не даем интервью на эту тему. Она для нас все еще очень личная. С Ларисой мы расстались и сохранили дружеские отношения, я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и делать для них с сыном все, что в моих силах. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы», - так прокомментировал свои новые отношения Виктор Павлик изданию «Факты».

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