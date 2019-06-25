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    Шоу-биз

    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери

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    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери

    Позавчера в Вероне состоялась сказочная свадьба украинской певицы

    Роскошная вилла, в которой проходили съемки фильма «Письма к Джульетте», древне статуи, итальянские сады и вековые оливковые деревья - все это очаровало не только гостей торжества, но и пользователей соцсетей, которые рассматривали фотографии со свадьбы Алины Гросу.

    Как оказалось, свадебное торжество украинской певицы обошлось в кругленькую сумму.

    По информации КП в Украине, аренда роскошной виллы стоила не менее 10 тысяч евро. И цена колеблется в зависимости от количества гостей. Проведение официальной церемонии оплачивается отдельно - это еще 3-4 тысячи евро. Ну и конечно же, особую статью расходов занимают угощения. Меню в среднем обходится в 250 евро на человека. Как правило, в него входят четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе, вино во время ужина. 

    Напомним, что на свадьбу Алины Гросу и ее возлюбленного Александра приехали Ирина Билык с Димой Коляденко, Виталий Козловский, Катя Осадчая, Павел Зибров и многие другие. 

    Как это было, смотрите прямо сейчас!

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    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери

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