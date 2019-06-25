Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери



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Позавчера в Вероне состоялась сказочная свадьба украинской певицы

Роскошная вилла, в которой проходили съемки фильма «Письма к Джульетте», древне статуи, итальянские сады и вековые оливковые деревья - все это очаровало не только гостей торжества, но и пользователей соцсетей, которые рассматривали фотографии со свадьбы Алины Гросу.

Как оказалось, свадебное торжество украинской певицы обошлось в кругленькую сумму.

По информации КП в Украине, аренда роскошной виллы стоила не менее 10 тысяч евро. И цена колеблется в зависимости от количества гостей. Проведение официальной церемонии оплачивается отдельно - это еще 3-4 тысячи евро. Ну и конечно же, особую статью расходов занимают угощения. Меню в среднем обходится в 250 евро на человека. Как правило, в него входят четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе, вино во время ужина.

Напомним, что на свадьбу Алины Гросу и ее возлюбленного Александра приехали Ирина Билык с Димой Коляденко, Виталий Козловский, Катя Осадчая, Павел Зибров и многие другие.

Как это было, смотрите прямо сейчас!

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