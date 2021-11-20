Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека

Артистка тратила деньги мужа «с удовольствием и очень талантливо»

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в шоу «Взрослые девочки» призналась Маше Ефросининой, что разорила своего мужа.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

Однако после кризиса 2009 года муж Оли Поляковой потерял работу, а создать другой бизнес он не успел. Через несколько лет бесконечный поток денег в их семье закончился, так как мужчина боялся признаться любимой, что разорился.

«Вместо того, чтобы строить бизнес, он вешал на меня бантики: снимал клипы и записывал дуэты с московскими исполнителями. Он говорил: «Ты была так счастлива, ты так красиво тратила деньги, что я боялся тебя остановить», – рассказала Оля Полякова.

«Из миллионера я сделала просто хорошего человека», – с юмором добавила артистка.

Напомним, Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.

Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

«Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.