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    Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека

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    Оля Полякова вместе с мужем - Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека
    Оля Полякова вместе с мужем

    Артистка тратила деньги мужа «с удовольствием и очень талантливо»

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в шоу «Взрослые девочки» призналась Маше Ефросининой, что разорила своего мужа.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

    Однако после кризиса 2009 года муж Оли Поляковой потерял работу, а создать другой бизнес он не успел. Через несколько лет бесконечный поток денег в их семье закончился, так как мужчина боялся признаться любимой, что разорился.

    «Вместо того, чтобы строить бизнес, он вешал на меня бантики: снимал клипы и записывал дуэты с московскими исполнителями. Он говорил: «Ты была так счастлива, ты так красиво тратила деньги, что я боялся тебя остановить», – рассказала Оля Полякова.

    «Из миллионера я сделала просто хорошего человека», – с юмором добавила артистка.

    Напомним, Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

    Ранее Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.

    Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

    «Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека