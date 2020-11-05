Оля Полякова с Филиппом Киркоровым отдохнули в Дубае

Артисты выступили в рамках большого совместного концерта

На днях певица Оля Полякова была замечена в одном из люксовых ресторанов Дубая в компании своего друга Филиппа Киркорова. Артисты праздновали встречу, мило беседовали и пили шампанское. Об этом свидетельствуют многочисленные сториз, опубликованные певцом на своей странице в Instagram.

«Наша авантюра, зародившаяся год назад в Майами все-таки завелась», - комментирует Киркоров за кадром. Речь идет об идеи совместного концерта артистов, которая возникла в январе 2020 года в Майами, где Полякова и Киркоров отдыхали семьями. На что певица ответила в характерной для себя манере «Я в шоке».

Отметим, что Филипп Киркоров и Оля Полякова встретились в Дубае в рамках большого совместного концерта, который состоялся в рамках фестиваля 4 ноября.

Позже на своей странице в Instagram певица поделилась кадрами панорамного вида своих апартаментов на Персидский залив и сцену, на которой проходил саундчек Киркорова, подписав «Каждый по своему готовится».