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    Шоу-биз

    Оля Полякова с Филиппом Киркоровым отдохнули в Дубае

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    Певица Оля Полякова - Оля Полякова с Филиппом Киркоровым отдохнули в Дубае
    Певица Оля Полякова

    Артисты выступили в рамках большого совместного концерта

    На днях певица Оля Полякова была замечена в одном из люксовых ресторанов Дубая в компании своего друга Филиппа Киркорова. Артисты праздновали встречу, мило беседовали и пили шампанское. Об этом свидетельствуют многочисленные сториз, опубликованные певцом на своей странице в Instagram.

    «Наша авантюра, зародившаяся год назад в Майами все-таки завелась», - комментирует Киркоров за кадром. Речь идет об идеи совместного концерта артистов, которая возникла в январе 2020 года в Майами, где Полякова и Киркоров отдыхали семьями. На что певица ответила в характерной для себя манере «Я в шоке».

    Отметим, что Филипп Киркоров и Оля Полякова встретились в Дубае в рамках большого совместного концерта, который состоялся в рамках фестиваля 4 ноября.

    Позже на своей странице в Instagram певица поделилась кадрами панорамного вида своих апартаментов на Персидский залив и сцену, на которой проходил саундчек Киркорова, подписав «Каждый по своему готовится».

    знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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