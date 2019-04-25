Оля Полякова восхитила стройной фигурой в ультра-мини на съемках шоу



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Эффектная украинская певица примеряла сногсшибательный наряд

В финале супершоу «Дивовижні люди» Оля Полякова появится в эффектном образе.

Королева ночи примерила экстремально короткое платье с огромным бантом на талии, цвета которого эффектно переливаются с зеленого оттенка в синий. Впрочем, у такого смелого наряда есть изюминка – длинный шлейф, который придает образу изящности.

Акцент, как обычно, певица сделала на своих стройных ножках. Экстравагантное платье Оля Полякова дополнила классическими лаковыми лодочками черного цвета.

Завершили образ певицы серьги в форме бабочек, кольцо с объемным зеленым камнем и голливудская прическа. В таком наряде Оля выглядит празднично и роскошно.