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    Шоу-биз

    Оля Полякова восхитила стройной фигурой в ультра-мини на съемках шоу

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    Оля Полякова восхитила стройной фигурой в ультра-мини на съемках шоу

    Эффектная украинская певица примеряла сногсшибательный наряд

    В финале супершоу «Дивовижні люди» Оля Полякова появится в эффектном образе.

    Королева ночи примерила экстремально короткое платье с огромным бантом на талии, цвета которого эффектно переливаются с зеленого оттенка в синий. Впрочем, у такого смелого наряда есть изюминка – длинный шлейф, который придает образу изящности.

    Акцент, как обычно, певица сделала на своих стройных ножках. Экстравагантное платье Оля Полякова дополнила классическими лаковыми лодочками черного цвета.

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    Оля Полякова восхитила стройной фигурой в ультра-мини на съемках шоу
    Оля Полякова восхитила стройной фигурой в ультра-мини на съемках шоу

    Завершили образ певицы серьги в форме бабочек, кольцо с объемным зеленым камнем и голливудская прическа. В таком наряде Оля выглядит празднично и роскошно.

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