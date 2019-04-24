Ирина Федишин показала подросших сыновей
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Розсилка
Ирина Федишин со своей семьей
Украинская певица опубликовала в сети семейный снимок
Украинская певица Ирина Федишин,порадовала поклонников и фолловеров соцсети новой семейной фотографией.
Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха, на котором запечатлена семья в полной составе: певица, ее муж Виталий Човнык и двое сыновей.
«Тепла вам и любви», - так подписала снимок певица в соцсети.
Напомним, что ранее украинская певица, которую меломаны шутя называют «Винником в юбке», похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в Египте.