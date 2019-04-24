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    Жизнь

    Настя Каменских похвасталась снимками с отдыха в Париже

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    Настя Каменских - Настя Каменских похвасталась снимками с отдыха в Париже
    Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux

    Украинская певица устроила себе небольшой отпуск

    Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, на днях побывала в Париже.

    Фотографиями артистка поделилась в соцсети.

    Что именно Настя делала в столице Франции – отдыхала или ездила по делам, неизвестно. Однако подписчики страницы Каменских в Instagram успели дать оценку ее французскому образу.

    В фотоблоге исполнительница разместила фотографии, на которых изображена в стильном тренче бежевого цвета. Свой look звезда дополнила белой футболкой, джинсами, кроссовками и розовым рюкзаком.

    «Почти француженка!», «Замечательный лук, ты его сама подобрала или стилист?», «Очень женственная», - так отреагировали на снимки поклонники певицы.

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    Настя Каменских похвасталась снимками с отдыха в Париже
    Настя Каменских похвасталась снимками с отдыха в Париже
    Настя Каменских похвасталась снимками с отдыха в Париже
    Настя Каменских похвасталась снимками с отдыха в Париже
    Настя Каменских похвасталась снимками с отдыха в Париже
    instagram.com/kamenskux

    Стоит отметить, что Настя Каменских исполнила свою давнюю мечту - посетила Лувр.

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