Настя Каменских похвасталась снимками с отдыха в Париже



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Украинская певица устроила себе небольшой отпуск

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, на днях побывала в Париже.

Фотографиями артистка поделилась в соцсети.

Что именно Настя делала в столице Франции – отдыхала или ездила по делам, неизвестно. Однако подписчики страницы Каменских в Instagram успели дать оценку ее французскому образу.

В фотоблоге исполнительница разместила фотографии, на которых изображена в стильном тренче бежевого цвета. Свой look звезда дополнила белой футболкой, джинсами, кроссовками и розовым рюкзаком.

«Почти француженка!», «Замечательный лук, ты его сама подобрала или стилист?», «Очень женственная», - так отреагировали на снимки поклонники певицы.

Стоит отметить, что Настя Каменских исполнила свою давнюю мечту - посетила Лувр.