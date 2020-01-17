  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)

    • Розсилка
    <p>Фигура Lizzo неоднократно подвергалась критики</p> <div></div> - Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)

    Фигура Lizzo неоднократно подвергалась критики

    Артистка порадовала поклонников пляжными снимками

    Популярная американская певица Lizzo и ее команда отправились на серферский пляж в Новой Зеландии и устроили мини-фотосессию, кадры из которой наберут сотни тысяч лайков в Инстаграме бодипозитивной исполнительницы.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)
    Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)
    Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)
    Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)
    Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)
    Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)
    Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)

    Недавно фигура Lizzo подверглась критике популярного американского фитнес-тренера Джиллиан Майклс: по ее словам, уверенность в себе - это прекрасно, но ожирение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Джиллиан пристыдили в соцсетях и предложили извиниться перед певицей, но та лишь подчеркнула, что, хотя все люди красивы и могут выглядеть, как угодно, риска для здоровья это не отменяет.

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ