Певица Lizzo в купальнике устроила горячую фотосессию на пляже (фото)



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Фигура Lizzo неоднократно подвергалась критики

Артистка порадовала поклонников пляжными снимками

Популярная американская певица Lizzo и ее команда отправились на серферский пляж в Новой Зеландии и устроили мини-фотосессию, кадры из которой наберут сотни тысяч лайков в Инстаграме бодипозитивной исполнительницы.

Недавно фигура Lizzo подверглась критике популярного американского фитнес-тренера Джиллиан Майклс: по ее словам, уверенность в себе - это прекрасно, но ожирение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Джиллиан пристыдили в соцсетях и предложили извиниться перед певицей, но та лишь подчеркнула, что, хотя все люди красивы и могут выглядеть, как угодно, риска для здоровья это не отменяет.