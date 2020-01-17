Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для нового календаря CR 2020



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Март - Синди Кроуфорд в образе Рыб

Каждый календарь идет в комплекте с футболкой на выбор и стоит около $106

Бывший главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд представила свой третий ежегодный благотворительный проект – календарь CR на 2020 год, главной темой которого стали знаки зодиака.

В съемках приняли участие 12 супермоделей, которые воплотили перед камерой образы своих астрологических знаков. Среди них Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Даутцен Крез, Крис Грикайте, Анок Яи, Стелла Максвелл и другие. В качестве фотографа выступила Брианна Капоцци.

Снимки нового календаря украсят футболки бренда Redemption, которые будут выпущены ограниченным тиражом. Средства от их продажи пойдут в благотворительные организации, выбранные моделями.

Так, Даутцен Крез решила поддержать некоммерческую организацию Knot On My Planet, которая занимается защитой слонов, Джиневра Ван Синус направит средства в нью-йоркский приют для животных BARC.

Джерело: vogue.ua