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    Фото

    Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для нового календаря CR 2020

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    Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для нового календаря CR 2020
    Март - Синди Кроуфорд в образе Рыб

    Каждый календарь идет в комплекте с футболкой на выбор и стоит около $106

    Бывший главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд представила свой третий ежегодный благотворительный проект – календарь CR на 2020 год, главной темой которого стали знаки зодиака.

    В съемках приняли участие 12 супермоделей, которые воплотили перед камерой образы своих астрологических знаков. Среди них Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Даутцен Крез, Крис Грикайте, Анок Яи, Стелла Максвелл и другие. В качестве фотографа выступила Брианна Капоцци.

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    Декабрь - Анок Яй в образе Стрельца
    Ноябрь - Мариякарла Босконо в образе Скорпиона
    Октябрь - Кэндис Свейнпол в образе Весов
    Сентябрь - Джиневра Ван Синус в образе Девы
    Август - Крис Грикайте в образе Льва
    Июль - Miss Fame в образе Рака
    Июнь - Кэролин Мерфи в образе Близнецов
    Май - Стелла Максвелл в образе Тельца
    Апрель - Алек Век в образе Овна
    Март - Синди Кроуфорд в образе Рыб
    Февраль - Даутцен Крез в образе Водолея
    Январь - Ирина Шейк в образе Козерога

    Снимки нового календаря украсят футболки бренда Redemption, которые будут выпущены ограниченным тиражом. Средства от их продажи пойдут в благотворительные организации, выбранные моделями.

    Так, Даутцен Крез решила поддержать некоммерческую организацию Knot On My Planet, которая занимается защитой слонов, Джиневра Ван Синус направит средства в нью-йоркский приют для животных BARC.

    Джерело: vogue.ua

    знаменитости фотография искусство
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