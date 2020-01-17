Алина Гросу высказалась о постельной сцене с российским певцом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гросу снималась в откровенной сцене с российским певцом из «Миротворца»

краинская певица Алина Гросу, которая сейчас большую часть времени проводит в Москве, рассказала о скандальной совместной работе с российским певцом, сыном Олега Газманова, Родионом Газмановым. Своими откровениями она поделилась в интервью для YouTube-канала «Бар «Черный кот».

В 2016 году на экраны вышел клип Газманова-младшего на песню «Парами», главную женскую роль в котором сыграла Гросу.

В видео присутствует также постельная сцена, которая в свое время наделала много шуму в сети, а артистам даже приписывали роман.

«Это было сто лет назад. Это его клип. Меня попросил продюсерский центр, я же работала с Григорием Лепсом. Я не знала, что там есть постельная сцена. На самом деле он был в джинсах, я была в джинсах, только сверху белье. Я приезжаю и мне стало как-то так… Я не хотела никого подставлять, потому что другой актрисы не было, у них процесс. Это, конечно, подстава для меня, но я подумала: «Ну и что из этого?». Мне не говорили, что будет такая сцена. Я не знаю, как так. Наверное, поняли, что я, скорее всего, скажу «нет». Ну, короче, я забила и думаю: «Ладно». А я с ним была знакома и ранее», — призналась Гросу.

Также она рассказала о том, каков Радион Газманов в общении вне сцены. Она отметила что, если не касаться политических и других острых тем, найти общий язык можно практически со всеми людьми.

«Как-то когда ты общаешься с людьми на людские темы, когда не лезет в разговор политика или что-то еще, все люди похожи. Можно найти общий язык с многими людьми, когда у вас есть общие интересы и вы творческие люди», – убеждена певица.

Напомним, сына народного артиста России Олега Газманова, который не скрывает свою пропутинскую позицию и которому запрещен въезд в Украину, Родиона Газманова внесли в базу преступников «Миротворца» в 2017 году. Об этом сообщается на сайте организации.

myrotvorets.center/

Родион Газманов был внесен в «черный список» из-за гастролей в оккупированном Крыму.