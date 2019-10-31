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    Шоу-биз

    Onuka показала пророческие детские фото

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    Onuka показала пророческие детские фото
    instagram.com/onukaofficial

    Певица поделилась кадрами с детских выступлений

    Популярная украинская певица Наталья Жижченко, более известная под псевдонимом Onuka, показала, как выглядела в детстве. 

    Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

    На двух снимках артистка изображена с музыкальными инструментами.

    Подписчики отметили, что первое фото, где певица играет на музыкальном инструменте свирели, а на втором - совсем маленькая сидит возле пианино.

    Стоит отметить, что первое фото оказалось знаковым, ведь теперь, уже будучи популярной, Onuka  часто играет на своих концертах именно на свирели.

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    instagram.com/onukaofficial
    instagram.com/onukaofficial

    «Некоторые музыкальные воспоминания», - написала под опубликованными фото исполнительница.

    Джерело: mignews.com.ua

    фотография певица Instagram
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