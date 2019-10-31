Onuka показала пророческие детские фото



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instagram.com/onukaofficial

Певица поделилась кадрами с детских выступлений

Популярная украинская певица Наталья Жижченко, более известная под псевдонимом Onuka, показала, как выглядела в детстве.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На двух снимках артистка изображена с музыкальными инструментами.

Подписчики отметили, что первое фото, где певица играет на музыкальном инструменте свирели, а на втором - совсем маленькая сидит возле пианино.

Стоит отметить, что первое фото оказалось знаковым, ведь теперь, уже будучи популярной, Onuka часто играет на своих концертах именно на свирели.

«Некоторые музыкальные воспоминания», - написала под опубликованными фото исполнительница.

Джерело: mignews.com.ua