Фотографии семьи Тимура Родригеза вызвали ажиотаж в сети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/trodriguezzz

Фотографии семьи лишний раз послужили подтверждением того, насколько популярный шоумен и телеведущий счастлив в окружении самых дорогих для него людей

Хотя творческая карьера Родригеза складывается вполне удачно – дополнительно он пробует себя в амплуа певца и развивает артистические способности – свою главную любовь он дарит не сцене, а супруге и детям.

Недавно в микроблоге Тимура появились яркие фото, повествующие о семейной идиллии.

В своем Instagram звездный шоумен демонстрирует чаще всего рабочие моменты, однако иногда он делает исключение для фотографий дорогих ему людей.

Жена Тимура – бизнес-леди Анна Девочкина, она не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. Будущий супруг ухаживал за нею целый год, а руку и сердце предложил весьма романтичным образом – на вершине вулкана Этна в Италии.

Супруги воспитывают двоих сыновей: Мигель появился в 2009 году, а Даниель – тремя годами позже. Говорят, что Тимур и Анна мечтают подарить любимым сыновьям сестренку.

Джерело: joinfo.ua