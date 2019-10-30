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    Фото

    Фотографии семьи Тимура Родригеза вызвали ажиотаж в сети

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    Фотографии семьи Тимура Родригеза вызвали ажиотаж в сети
    instagram.com/trodriguezzz

    Фотографии семьи лишний раз послужили подтверждением того, насколько популярный шоумен и телеведущий счастлив в окружении самых дорогих для него людей

    Хотя творческая карьера Родригеза складывается вполне удачно – дополнительно он пробует себя в амплуа певца и развивает артистические способности – свою главную любовь он дарит не сцене, а супруге и детям.

    Недавно в микроблоге Тимура появились яркие фото, повествующие о семейной идиллии.

    В своем Instagram звездный шоумен демонстрирует чаще всего рабочие моменты, однако иногда он делает исключение для фотографий дорогих ему людей.

    Жена Тимура – бизнес-леди Анна Девочкина, она не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. Будущий супруг ухаживал за нею целый год, а руку и сердце предложил весьма романтичным образом – на вершине вулкана Этна в Италии.

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    instagram.com/trodriguezzz
    instagram.com/trodriguezzz
    instagram.com/trodriguezzz
    instagram.com/trodriguezzz
    instagram.com/trodriguezzz
    instagram.com/trodriguezzz

    Супруги воспитывают двоих сыновей: Мигель появился в 2009 году, а Даниель – тремя годами позже. Говорят, что Тимур и Анна мечтают подарить любимым сыновьям сестренку.

    Джерело: joinfo.ua

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