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    Фото

    Создатели фильма «Маленькие женщины» порадовали зрителей новыми постерами

    • Розсилка
    Создатели фильма «Маленькие женщины» порадовали зрителей новыми постерами
    lux.fm

    На одном из них предстала Эмма Уотсон в роли одной из сестер Марч

    В личном аккаунте в Instagram звезда фильма «Гарри Поттер» опубликовала фото, подписав: «Разрешите представить Мэг Марч!».

    На фото очаровательная актриса с лучезарной улыбкой запечатлена в синем костюме и белой рубашке.

    29-летняя красавица исполняет одну из главных героинь фильма, основанного на романе Луизы Мэй Олкотт. 

    На экране мы увидим звезду в роли 16-летней девушки, отличающуюся прекрасными манерами. Она романтичная и женственная. Она послушная и скромная. Заботится не только о своей репутации, но и семьи. 

    Она не проявляет тщеславия, но стесняется бедственного положения, в котором оказались ее сестры и мама. Она тянется к красивой жизни и завидует красивым платьям и украшениям подруг.

    Предстоящая картина расскажет истории взросления сестер Марч, которые живут в небольшом городе во времена Гражданской войны в США в середине 19 века. 

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    instagram.com/littlewomenmovie
    instagram.com/littlewomenmovie
    instagram.com/littlewomenmovie
    instagram.com/littlewomenmovie
    instagram.com/littlewomenmovie
    instagram.com/littlewomenmovie
    instagram.com/littlewomenmovie
    instagram.com/littlewomenmovie
    instagram.com/emmawatson

    Фильм повествует о первой любви, надеждах, амбициях и разочарованиях, и начале самостоятельной жизни.

    Джерело: joinfo.ua

    знаменитости фотография кино актриса Instagram
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