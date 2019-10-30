Создатели фильма «Маленькие женщины» порадовали зрителей новыми постерами
На одном из них предстала Эмма Уотсон в роли одной из сестер Марч
В личном аккаунте в Instagram звезда фильма «Гарри Поттер» опубликовала фото, подписав: «Разрешите представить Мэг Марч!».
На фото очаровательная актриса с лучезарной улыбкой запечатлена в синем костюме и белой рубашке.
29-летняя красавица исполняет одну из главных героинь фильма, основанного на романе Луизы Мэй Олкотт.
На экране мы увидим звезду в роли 16-летней девушки, отличающуюся прекрасными манерами. Она романтичная и женственная. Она послушная и скромная. Заботится не только о своей репутации, но и семьи.
Она не проявляет тщеславия, но стесняется бедственного положения, в котором оказались ее сестры и мама. Она тянется к красивой жизни и завидует красивым платьям и украшениям подруг.
Предстоящая картина расскажет истории взросления сестер Марч, которые живут в небольшом городе во времена Гражданской войны в США в середине 19 века.
Фильм повествует о первой любви, надеждах, амбициях и разочарованиях, и начале самостоятельной жизни.
Джерело: joinfo.ua