Опубликован новый трейлер триллера «Девушка, которая застряла в паутине»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из фильма «Девушка, которая застряла в паутине»

Девушка хакер продолжает борьбу с киберпреступниками и коррумпированными чиновниками

Девушка с татуировкой дракона хакерша Лисбет Саландер продолжает расследование. Внезапная смерть известного разработчика искусственного интеллекта выводит Лисбет на след ее опасного врага, который, как паук, спел для нее ловушку.

Вместе с напарником детективом Блумевистом девушка оказывается в эпицентре глобального заговора киберпреступников и коррумпированных чиновников.

Главные роли в триллере исполнили: Клэр Фой, Сверрир Гуднасон, Сильвия Хукс, Клас Банг, Кэмерон Бриттон.

На широкие экраны в Украине фильм выйдет в ноябре 2018 года.