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    Шоу-биз

    Опубликован новый трейлер триллера «Девушка, которая застряла в паутине»

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    Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Девушка, которая застряла в паутине&raquo; - Опубликован новый трейлер триллера «Девушка, которая застряла в паутине»
    Кадр из фильма «Девушка, которая застряла в паутине»

    Девушка хакер продолжает борьбу с киберпреступниками и коррумпированными чиновниками

    Девушка с татуировкой дракона хакерша Лисбет Саландер продолжает расследование. Внезапная смерть известного разработчика искусственного интеллекта выводит Лисбет на след ее опасного врага, который, как паук, спел для нее ловушку. 

    Вместе с напарником детективом Блумевистом девушка оказывается в эпицентре глобального заговора киберпреступников и коррумпированных чиновников.

    Главные роли в триллере исполнили: Клэр Фой, Сверрир Гуднасон, Сильвия Хукс, Клас Банг, Кэмерон Бриттон.

    На широкие экраны в Украине фильм выйдет в ноябре 2018 года. 

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