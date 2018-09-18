Опубликован новый трейлер триллера «Девушка, которая застряла в паутине»
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Розсилка
Кадр из фильма «Девушка, которая застряла в паутине»
Девушка хакер продолжает борьбу с киберпреступниками и коррумпированными чиновниками
Девушка с татуировкой дракона хакерша Лисбет Саландер продолжает расследование. Внезапная смерть известного разработчика искусственного интеллекта выводит Лисбет на след ее опасного врага, который, как паук, спел для нее ловушку.
Вместе с напарником детективом Блумевистом девушка оказывается в эпицентре глобального заговора киберпреступников и коррумпированных чиновников.
Главные роли в триллере исполнили: Клэр Фой, Сверрир Гуднасон, Сильвия Хукс, Клас Банг, Кэмерон Бриттон.
На широкие экраны в Украине фильм выйдет в ноябре 2018 года.