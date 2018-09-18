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    Шоу-биз

    Бенедикт Камбербэтч и его жена Софи ждут третьего ребенка

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    Бенедикт Камбербэтч и его жена Софи ждут третьего ребенка

    Об этом пара сообщила журналистам на 70-й церемонии награждения «Эмми»

    Многие фанаты шокированы этой новостью. Для британцев сложно понять, зачем заводить больше двоих детей.

     «Прошло всего три года, а Софи ждет уже третьего ребенка! Я думал, что они просто родят себе наследника и максимум второго, запасного, как и делает большинство британских семей. Возможно, что после двух мальчиков, они захотели попробовать сделать девочку. Или, может быть, они просто хотели еще одного ребенка. Кто знает? Но Софи, похоже, любит детей», - написал журналист у себя в блоге.

    Напомним, что У Бенедикта Камбербэтча и Софи Хантер двое сыновей: Кит и Хол. Пол третьего ребенка неизвестен.

    Ранее «Скотч» показывал самые дерзкие наряды звезд на красной дорожке «Эмми»

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