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    Вдохновленные свадьбой: белые наряды с красной дорожки «Эмми-2018» (фото)

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    Вдохновленные свадьбой: белые наряды с красной дорожки «Эмми-2018» (фото)

    70-я ежегодная церемония награждения «Эмми» прошла в понедельник, 17 сентября, в театре Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе

    В этом году, красная дорожка Эмми сияла белыми нарядами. Звезды словно сговорились, действие походило скорее на марш невест, нежели на церемонию вручения.

    Для невесты, которая ищет минималистское решение своего свадебного платья, рекомендуем обратить внимание на платья Хайди Клум, Скарлетт Йоханссон и Кристен Белл.

    В белом появлялись даже пары. К примеру, Джессика Биль и Джастин Тимберлейк уже давно замужем, но их наряды также вдохновленны мечтами многих девушек о свадьбе.

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    Хайди Клум
    Джессика Бил
    Скарлетт Йоханссон
    Кристен Белл
    Сэди Синк
    Invision/AP/Shutterstock

    Ранее «Скотч» показывал самые дерзкие образы знаменитостей на церемонии вручения «Эмми-2018»

     

     

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