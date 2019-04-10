Опубликован второй трейлер фильма «Королев лев»



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Премьера ремейка запланирована на конец июля 2019 года.

Студия Disney опубликовала новый трейлер предстоящего анимационного ремейка мультфильма «Королев лев», режиссером которого стал Джон Фавро.

«Пока остальные ищут, что они могут взять, настоящий король думает о том, что он может дать, — учит Муфаса в трейлере. — Ты должен занять свое место в кругу жизни».

Напомним, читателям Scotсh, что в ремейке «Короля льва» Симбу озвучит Дональд Гловер, Налу — Бейонсе, Шрама — Чиветел Эджиофор, Муфасу — Джеймс Эрл Джонс, а Билли Айкнер и Сет Роген станут Тимоном и Пумбой.

Так же стоит отмететь, что первый тизер установил рекорд по просмотрам: за первые 24 часа видео посмотрели 224,6 миллиона раз.