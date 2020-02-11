«Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году
Исследовательская компания Nielsen по заказу телекомпании ABC подсчитала рейтинги просмотров церемонии вручения премии «Оскар». В этот раз прямую трансляцию смотрело всего 23,6 млн человек, что является худшим показателем за последние годы. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году, когда счетчик показал 26,5 млн.
Напомним, в этом году, так же как и в прошлом, церемония прошла без ведущих. Победителем вечера стали «Паразиты» - у фильма четыре статуэтку. Три награды у «1917».
Полный список победителей:
Лучший фильм: «Паразиты»
Лучший режиссер: Пон Чжун Хо — «Паразиты»
Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер — «Джуди»
Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс — «Джокер»
Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн — «Брачная история»
Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт — «Однажды...в Голливуде»
Лучший оригинальный сценарий: «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий: «Кролик Джоджо»
Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты» — (Южная Корея, режиссер — Пон Чжун Хо)
Лучший анимационный фильм: «История игрушек 4»
Лучшая операторская работа: «1917»
Лучший оригинальный саундтрек: «Джокер»
Лучшая песня: Элтон Джон — (I'm Gonna) Love Me Again
Лучшие визуальные эффекты: «1917»
Лучший грим и прически: «Скандал»
Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»
Лучший монтаж: «Форд против Феррари»
Лучший монтаж звука: «Форд против Ферари»
Лучшее сведение звука: «1917»
Лучшая работа художника-постановщика: «Однажды...в Голливуде»