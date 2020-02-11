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    Шоу-биз

    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии

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    Прямую трансляцию смотрело всего 23,6 млн человек - «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    Прямую трансляцию смотрело всего 23,6 млн человек

    Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году

    Исследовательская компания Nielsen по заказу телекомпании ABC подсчитала рейтинги просмотров церемонии вручения премии «Оскар». В этот раз прямую трансляцию смотрело всего 23,6 млн человек, что является худшим показателем за последние годы. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году, когда счетчик показал 26,5 млн.

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    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии
    «Оскар» поставил антирекорд по просмотрам церемонии

    Напомним, в этом году, так же как и в прошлом, церемония прошла без ведущих. Победителем вечера стали «Паразиты» - у фильма четыре статуэтку. Три награды у «1917».

    Полный список победителей:

    Лучший фильм: «Паразиты»

    Лучший режиссер: Пон Чжун Хо — «Паразиты»

    Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер — «Джуди»

    Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс — «Джокер»

    Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн — «Брачная история»

    Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт — «Однажды...в Голливуде»

    Лучший оригинальный сценарий: «Паразиты»

    Лучший адаптированный сценарий: «Кролик Джоджо»

    Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты» — (Южная Корея, режиссер — Пон Чжун Хо)

    Лучший анимационный фильм: «История игрушек 4»

    Лучшая операторская работа: «1917»

    Лучший оригинальный саундтрек: «Джокер»

    Лучшая песня: Элтон Джон — (I'm Gonna) Love Me Again

    Лучшие визуальные эффекты: «1917»

    Лучший грим и прически: «Скандал»

    Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»

    Лучший монтаж: «Форд против Феррари»

    Лучший монтаж звука: «Форд против Ферари»

    Лучшее сведение звука: «1917»

    Лучшая работа художника-постановщика: «Однажды...в Голливуде»

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