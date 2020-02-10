Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара



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vogue.ua

Ежегодно Оскар сопровождается не только вручением желаемых статуэток, но и дает очередной повод покрасоваться на красной дорожке всем знаменитостям и продемонстрировать свои роскошные образы

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар - 2020».

Красная дорожка очередной раз засверкала эффектнымы образами знаменитости, Которые пришли Не только посетить самое важное событие в мире киноиндустрии, но и продемонстрировать свои модные образы.

Помимо нарядных платьев девушек, было интересно наблюдать за голливудских парами.

Так, среди звездных пар на красной дорожке блистала Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Натали Портман и Бенджамин Мильпье, Ярон Версан и Гадот и многие другие знаменитости.

Джерело: vogue.ua