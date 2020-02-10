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    Фото

    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара

    • Розсилка
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    vogue.ua

    Ежегодно Оскар сопровождается не только вручением желаемых статуэток, но и дает очередной повод покрасоваться на красной дорожке всем знаменитостям и продемонстрировать свои роскошные образы

    В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар - 2020».

    Красная дорожка очередной раз засверкала эффектнымы образами знаменитости, Которые пришли Не только посетить самое важное событие в мире киноиндустрии, но и продемонстрировать свои модные образы.

    Помимо нарядных платьев девушек, было интересно наблюдать за голливудских парами.

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    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара
    Опубликованы фото самых стильных пар на красной дорожке Оскара

    Так, среди звездных пар на красной дорожке блистала Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Натали Портман и Бенджамин Мильпье, Ярон Версан и Гадот и многие другие знаменитости.

    Джерело: vogue.ua

    знаменитости мода и красота Премия «Оскар»
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