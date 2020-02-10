Киану Ривз пришел на Оскар-2020 с мамой



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Патрисия Тэйлор – одна из самых известных костюмеров в Голливуде

Весь мир обсуждает роман актера Киану Ривза с художницей Александрой Грант. И пока поклонники в ожидании нового выхода влюбленной пары, голливудский красавец охотно позировал на красной дорожке Оскара-2020 со своей мамой.

Как известно, церемония прошла в ночь с 9 на 10 февраля. В Калифорнию приехали едва ли не все голливудские звезды, которые не только поборолись за престижные статуэтки, но и поддержали коллег в этот важный день.

Среди приглашенных гостей премии был и Киану Ривз, который в этот раз решил не игнорировать событие.

Перед десятками камер он охотно предстал в роскошном черном костюме с камизелькой и бабочкой. А вот сопровождала Киану Ривз не его любимая, а мама Патрисия Тейлор.

Для знакового события она выбрала трендовый штанный костюм белого цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру, и роскошные украшения.

Интересно, что Патрисия Тэйлор – одна из самых известных костюмеров в Голливуде. Поэтому и не удивительно, что образ мамы Киану Ривза для Оскара-2020 был безупречным. 76-летняя модница отказалась от высоких каблуков, дополнив look элегантными туфлями с камнями.