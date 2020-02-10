Оскар 2020: яркие моменты церемонии



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Церемония прошла без ведущего, а открыла ее певица Жанэль Монэ

Главной сенсацией нынешнего «Оскара» стала победа южнокорейского фильма «Паразиты» в четырёх ключевых номинациях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Так картина обошла своего главного конкурента –военную драму 1917 Сэма Мендеса, которому предрекали победу критики.

Как и обещали, церемония прошла без ведущего, а открыла ее певица Жанэль Монэ, которая во время выступления успела перевоплотиться в самого обсуждаемого киноперсонажа года – Джокера.

За музыкальное настроение также отвечала самая популярная певица года – триумфатор «Грэмми" Билли Айлиш. Вместе с братом она исполнила бессмертный хит Yesterday Beatles.

Не обошлось на «Оскаре» и без важных политических заявлений. Так, Натали Портман появилась на красной дорожке в феминистском платье Dior couture, на котором были вышиты имена женщин-режиссёров, обделенных вниманием киноакадемиков.

О политике говорил Брэд Питт, который в этом получил свой первый Оскар как актер. «Я думаю, что, возможно, Квентин снимает фильм об этом», - сказал Питт, комментируя судебный процесс по делу об импичменте Дональда Трампа. «В конце концов, взрослые делают правильные вещи».