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    Оскар 2020: яркие моменты церемонии

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    Оскар 2020: яркие моменты церемонии

    Церемония прошла без ведущего, а открыла ее певица Жанэль Монэ

    Главной сенсацией нынешнего «Оскара» стала победа южнокорейского фильма «Паразиты» в четырёх ключевых номинациях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Так картина обошла своего главного конкурента –военную драму 1917 Сэма Мендеса, которому предрекали победу критики. 

    Как и обещали, церемония прошла без ведущего, а открыла ее певица Жанэль Монэ, которая во время выступления успела перевоплотиться в самого обсуждаемого киноперсонажа года – Джокера.

    За музыкальное настроение также отвечала самая популярная певица года – триумфатор «Грэмми" Билли Айлиш. Вместе с братом она исполнила бессмертный хит Yesterday Beatles.

    Не обошлось на «Оскаре» и без важных политических заявлений. Так, Натали Портман появилась на красной дорожке в феминистском платье Dior couture, на котором были вышиты имена женщин-режиссёров, обделенных вниманием киноакадемиков.

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    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии
    Оскар 2020: яркие моменты церемонии

    О политике говорил Брэд Питт, который в этом получил свой первый Оскар как актер. «Я думаю, что, возможно, Квентин снимает фильм об этом», - сказал Питт, комментируя судебный процесс по делу об импичменте Дональда Трампа. «В конце концов, взрослые делают правильные вещи».

    Премия «Оскар» актер певица взрослые время
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