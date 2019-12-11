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    Шоу-биз

    Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)

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    <p>&laquo;Я открытый человек, люблю заниматься исследованием себя и своих глубин, стучаться в подсознание&raquo;, - призналась Злата Огневич</p> <p>&nbsp;</p> - Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)

    «Я открытый человек, люблю заниматься исследованием себя и своих глубин, стучаться в подсознание», - призналась Злата Огневич

     

    В новом видео популярная артистка решилась на довольно смелый шаг

    Популярная украинская поп-певица Злата Огневич предсавтила клип на трек «Чом ти не прийшов». Режиссером выступил Макс Литвинов, который создал целый мини-фильмо жизни Златы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и которые проецируют многие события в нашей уже взрослой жизни.

    «Я открытый человек, люблю заниматься исследованием себя и своих глубин, стучаться в подсознание. Я открыта для всяческих экспериментов, если это про искусство в первую очередь. На сцене, в клипах, в кино возможно все. Я не раздеваюсь ради того, чтобы раздеться и показать, какая красивая у меня фигура. Это совсем не об этом.

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    Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)
    Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)
    Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)
    Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)
    Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)
    Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)

    Это все о символах, как у того же Ларса фон Триера, где каждая деталь пропитана символизмом. Я за искусство в первую очередь, и мне несложно быть откровенной, если этого требует творчество», - комментирует выход новой видеоработы Злата Огневич.

     

    знаменитости Украинская музыка искусство шоу-бизнес Злата Огневич
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