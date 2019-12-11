Злата Огневич снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео, фото)



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«Я открытый человек, люблю заниматься исследованием себя и своих глубин, стучаться в подсознание», - призналась Злата Огневич

В новом видео популярная артистка решилась на довольно смелый шаг

Популярная украинская поп-певица Злата Огневич предсавтила клип на трек «Чом ти не прийшов». Режиссером выступил Макс Литвинов, который создал целый мини-фильмо жизни Златы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и которые проецируют многие события в нашей уже взрослой жизни.

«Я открытый человек, люблю заниматься исследованием себя и своих глубин, стучаться в подсознание. Я открыта для всяческих экспериментов, если это про искусство в первую очередь. На сцене, в клипах, в кино возможно все. Я не раздеваюсь ради того, чтобы раздеться и показать, какая красивая у меня фигура. Это совсем не об этом.

Это все о символах, как у того же Ларса фон Триера, где каждая деталь пропитана символизмом. Я за искусство в первую очередь, и мне несложно быть откровенной, если этого требует творчество», - комментирует выход новой видеоработы Злата Огневич.