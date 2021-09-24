Певица MamaRika рассекретила имя новорожденного сына

Муж артистки рассказал, что не представал перед большими трудностями по воспитанию маленького сына

Украинская певица MamaRika и ее муж Сергей Середа рассекретили имя сына спустя почти 2 месяца после его появления на свет. Они впервые рассказали, что мальчика зовут – Давид.

Супруги рассказали, что очень придирчиво относились к выбору имени для сына. Имя Давид было первым, которое понравилось обоим новоиспеченным родителям. Также Сергей Середа поделился, каким был одним из критериев.

«Важно было, чтобы имя звучало на других языках»,– поделился Сергей.

Муж MamaRika также рассказал, что не представал перед большими трудностями по воспитанию маленького сына. В 12 лет он ухаживал за младшим братом, а потому имеет опыт.

Сергей Середа признался, что лишь через несколько лет станет известно, хороший ли он отец. Однако ночью он не надевает беруши, как Виктор Павлик, который вынужден так делать из-за концертов, а ухаживает за сыном и укладывает спать по ночам. Юморист подчеркнул, что его первенец – "любовь всей жизни".

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.