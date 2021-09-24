  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Билли Айлиш лишилась 100 тысяч подписчиков из-за откровенного фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Популярная американская певица Билли Айлиш - Билли Айлиш лишилась 100 тысяч подписчиков из-за откровенного фото
    Популярная американская певица Билли Айлиш
    Фото: @billieeilish

    Фанаты певицы выразили недовольство тем, что артистка начала чаще носить откровенную одежду

    Популярная американская певица Билли Айлиш заявила, что потеряла 100 тысяч подписчиков из-за фотографий своей груди. Слова артистки приводит журнал Elle.

    Артистка объяснила, что в начале своей карьеры, когда ей было 16-17 лет, она отказывалась демонстрировать публике свое тело, однако с наступлением совершеннолетия стала выкладывать в сеть более откровенные снимки, но это не понравилось многим ее подписчикам. «Люди держатся за эти воспоминания, формируют привязанность. Но это — дегуманизация», — считает артистка.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Билли Айлиш лишилась 100 тысяч подписчиков из-за откровенного фото
    Билли Айлиш лишилась 100 тысяч подписчиков из-за откровенного фото
    Билли Айлиш лишилась 100 тысяч подписчиков из-за откровенного фото
    instagram.com/billieeilish/

    «Я потеряла сто тысяч подписчиков просто из-за сисек. Людей пугают большие сиськи», — со смехом сообщила 19-летняя певица.

    Айлиш выложила снимок с глубоким декольте, вызвавший споры в сети, в июле. Фанаты певицы выразили недовольство тем, что артистка начала чаще носить откровенную одежду, предположив, что так она хочет привлечь внимание к новому альбому.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

    Читайте также: Бывший муж Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной (фото)
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Билли Айлиш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Билли Айлиш лишилась 100 тысяч подписчиков из-за откровенного фото