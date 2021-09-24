Билли Айлиш лишилась 100 тысяч подписчиков из-за откровенного фото

Фанаты певицы выразили недовольство тем, что артистка начала чаще носить откровенную одежду

Популярная американская певица Билли Айлиш заявила, что потеряла 100 тысяч подписчиков из-за фотографий своей груди. Слова артистки приводит журнал Elle.

Артистка объяснила, что в начале своей карьеры, когда ей было 16-17 лет, она отказывалась демонстрировать публике свое тело, однако с наступлением совершеннолетия стала выкладывать в сеть более откровенные снимки, но это не понравилось многим ее подписчикам. «Люди держатся за эти воспоминания, формируют привязанность. Но это — дегуманизация», — считает артистка.

«Я потеряла сто тысяч подписчиков просто из-за сисек. Людей пугают большие сиськи», — со смехом сообщила 19-летняя певица.

Айлиш выложила снимок с глубоким декольте, вызвавший споры в сети, в июле. Фанаты певицы выразили недовольство тем, что артистка начала чаще носить откровенную одежду, предположив, что так она хочет привлечь внимание к новому альбому.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.