Стало известно, какой фильм представит Украину на «Оскаре»

В этом году украинский фильм выбирали 11 членов комитета, хотя из-за конфликта интересов трое членов комитета не имели права голоса

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» примет участие в премии «Оскар», он будет представлять Украину. Об этом говорится в Facebook Украинский оскаровского комитета.

«Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидат, который представит Украину на 94-й премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Международный полнометражный фильм», – отмечено в сообщении.

Известно, что в этом году украинский фильм выбирали 11 членов комитета. Хотя из-за конфликта интересов трое членов комитета не имели права голосовать.

Фильм «Плохие дороги» получил пять голосов и дополнительных три балла: за мировую премьеру на фестивале класса А, награду на фестивале класса А и рецензии в международных профильных изданиях.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.