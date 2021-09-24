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    Стало известно, какой фильм представит Украину на «Оскаре»

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    Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит примет участие в премии &laquo;Оскар&raquo; Фото из открытых источников - Стало известно, какой фильм представит Украину на «Оскаре»

    Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит примет участие в премии «Оскар»

    Фото из открытых источников

    В этом году украинский фильм выбирали 11 членов комитета, хотя из-за конфликта интересов трое членов комитета не имели права голоса

    Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» примет участие в премии «Оскар», он будет представлять Украину. Об этом говорится в Facebook Украинский оскаровского комитета.

    «Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидат, который представит Украину на 94-й премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Международный полнометражный фильм», – отмечено в сообщении.

    Известно, что в этом году украинский фильм выбирали 11 членов комитета. Хотя из-за конфликта интересов трое членов комитета не имели права голосовать.

    Фильм «Плохие дороги» получил пять голосов и дополнительных три балла: за мировую премьеру на фестивале класса А, награду на фестивале класса А и рецензии в международных профильных изданиях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

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    Теги: знаменитости украинский фильм шоу-бизнес
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    Стало известно, какой фильм представит Украину на «Оскаре»