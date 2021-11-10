Почему Леди Гага выступала в платье-бронижелете на инаугурации Байдена

Певица серьезно переживала за собственную безопасность

Популярная певица Леди Гага рассказала о своем участии в церемонии инаугурации президента США Джо Байдена, прошедшей в январе нынешнего года.

По словам артистки, за время президентства предшественника Байдена, Дональда Трампа, ее не покидал страх за будущее. Автор многочисленных хитов заявила, что гордится своим вкладом в политическое рождение нового президента.

Рассказывая в интервью для Mirror о своем выступлении в платье от Скиапарелли, Гага упомянула о пуленепробиваемости наряда. Певица заявила, что мечтала о таком с самого детства, когда фантазировала о карьере военного журналиста.

Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

«Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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