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    Почему Леди Гага выступала в платье-бронижелете на инаугурации Байдена

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    Леди Гага на инаугурации Джо Байдена - Почему Леди Гага выступала в платье-бронижелете на инаугурации Байдена
    Леди Гага на инаугурации Джо Байдена

    Певица серьезно переживала за собственную безопасность

    Популярная певица Леди Гага рассказала о своем участии в церемонии инаугурации президента США Джо Байдена, прошедшей в январе нынешнего года.

    По словам артистки, за время президентства предшественника Байдена, Дональда Трампа, ее не покидал страх за будущее. Автор многочисленных хитов заявила, что гордится своим вкладом в политическое рождение нового президента.

    Рассказывая в интервью для Mirror о своем выступлении в платье от Скиапарелли, Гага упомянула о пуленепробиваемости наряда. Певица заявила, что мечтала о таком с самого детства, когда фантазировала о карьере военного журналиста.

    Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

    «Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Почему Леди Гага выступала в платье-бронижелете на инаугурации Байдена