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    Павел Зибров: Когда пел, чувствовал такой стыд…(фото)

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    Зибров говорит, что за время участия в программе похудел на 5-6 килограмм - Павел Зибров: Когда пел, чувствовал такой стыд…(фото)
    Зибров говорит, что за время участия в программе похудел на 5-6 килограмм
    Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Украина»

    Народный артист Украины рассказал, как заключил контракт, о котором нельзя было рассказывать даже близким, а потом неожиданно решил покинуть проект

    Павел Зибров в студии «Ранку з Україною» (телеканал «Украина») поделился откровенными подробностями своего участия в телешоу «Маска». Как известно, артисту досталась маска Порося. «Неудобно петь высоким голосом – нужно было радикально меняться, – вспоминает Зибров. – И это было так ужасно. Когда пел в студии, чувствовал такой стыд – вокруг были знакомые люди, а мне приходилось сюсюкать. В огромном костюме не было возможности танцевать. Это же самая большая маска в шоу, а ее вес килограммов 20, если не больше. Невозможно даже передать, как в ней жарко! После первого эфира я был мокрым с головы до пяток. Помню, тогда так психовал – думал даже, что заканчиваю участие в проекте. Но потом стало гораздо лучше», – поделился исполнитель.

    Многие думали, что под маской Порося скрывается Михаил Поплавский. Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Украина»
    Многие думали, что под маской Порося скрывается Михаил Поплавский. Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Украина»

    Артист выстоял до седьмого эфира, пока зрители не решили узнать – кто же прячется под маской. Это раскрытие стало шокирующим, ведь большинство думали – если Павел Зибров и есть в проекте, то совсем в другом образе. «Да, люди думали, я там, где есть усы. Но и я до последнего держал тайну, даже брат и сын не знали», – признается Зибров.


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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Павел Зибров
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    Павел Зибров: Когда пел, чувствовал такой стыд…(фото)