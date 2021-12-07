Полиция подтвердила, что «экс-холостяк» Михайлюк сбил мужчину

Водитель утверждает, что ехал на небольшой скорости, а пешеход на проезжей части появился неожиданно

Участник проекта «Холостяк» Максим Михайлюк случайно сбил пешехода в Печерском районе столицы. Об этом говорится в сюжете «Надзвичайне.LIVE». По словам бывшего участника телешоу, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть. Вовремя среагировать и нажать на тормоза водитель не успел. Потерпевший получил серьезные травмы – его увезли в больницу. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое.

С серьезными травмами головы пострадавшего забрала скорая. Фото tsn.ua

Сам Михайлюк утверждает, что ехал на небольшой скорости. Однако, что из-за силы удара передняя часть его автомобиля была смята, а на лобовом стекле образовалась «паутина». От медицинской помощи экс-холостяк отказался. ДТП произошло в минувшую субботу, 4 декабря, вечером. Сам Михайлюк о самой аварии нигде ничего не рассказывал и с подписчиками своего Instagram подробностями инцидента не делился.

На лобовом стекле образовалась «паутина». Фото tsn.ua

«Такое ДТП было. Пострадавший пешеход госпитализирован с травмой головы. На месте работала следственно-оперативная группа», – передает «Сегодня» со ссылкой на комментарий столичных правоохранителей.