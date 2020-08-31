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    Шоу-биз

    Похудевшая на 45 кг Адель смело позирует в бикини и спортивных легинсах (фото)

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    Певица Адель: до и после - Похудевшая на 45 кг Адель смело позирует в бикини и спортивных легинсах (фото)
    Певица Адель: до и после

    Глядя на новые снимки певицы, поклонники не сомневаются, что на достигнутом она не планирует останавливаться

    После развода с мужем Адель решила взять себя в руки и всего за год изменилась, сбросив больше 45 килограммов. На протяжении всего этого времени певица почти не появлялась на публике и не выкладывала фото в Инстаграме, так что ее преображение стало огромным сюрпризом для фолловеров.

    Звезда довольно быстро раскрыла свой секрет. Оказалось, она сидела на сиртфуд-диете и активно занималась спортом. Суть такого метода похудения сводится к употреблению особых продуктов, богатых ресвератролом — антиоксидантом, принадлежащим к классу белков-сиртуинов. Согласно исследованиям, сиртуины «защищают» организм от стресса, останавливают воспалительные процессы, ускоряют метаболизм и замедляют старение.

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    Похудевшая на 45 кг Адель смело позирует в бикини и спортивных легинсах (фото)
    Похудевшая на 45 кг Адель смело позирует в бикини и спортивных легинсах (фото)
    Похудевшая на 45 кг Адель смело позирует в бикини и спортивных легинсах (фото)
    Похудевшая на 45 кг Адель смело позирует в бикини и спортивных легинсах (фото)
    Похудевшая на 45 кг Адель смело позирует в бикини и спортивных легинсах (фото)

    Глядя на новые снимки певицы, поклонники не сомневаются, что на достигнутом она не планирует останавливаться. На днях Адель выложила в Инстаграм новый кадр, на котором позирует в довольно запоминающемся образе. Артистка надела бикини с флагом ямайки и черно-серые спортивные легинсы. Золотая цепь на шее и несколько аккуратных браслетов дополнили аутфит звезды.

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    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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