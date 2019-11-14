Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте



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Памела Андерсон выбрала впечатляющий образ для вечеринки

Звезда сериала «Спасатели Малибу» сделала ставку на свою сексуальность.

52-летняя Памела Андерсон прилетела в австрийский Хенндорф на открытие рождественской ярмарки приюта для животных Gut Aiderbichl. Блондинка выбрала наряд в стиле total black. Она облачилась в эффектное короткое платье с запахом. Кокетливый вырез на груди акцентировал внимание гостей на шикарном бюсте артистки. Она предпочла полупрозрачное кружевное белье, которое украсило зону декольте.

Памела выглядела стройной, веселой и беззаботной. Известная зоозащитница поиграла с собаками, а также с удовольствием позировала с ними для фотографов.

Актриса недавно пережила болезненное расставание с молодым бойфрендом. Как выяснилось, футболист сборной Франции Адиль Рами изменял ей.

Памела с горечью заявила, что избранник «жил двойной жизнью». Бывший жених допускал рукоприкладство – Андерсон сняла результат побоев на камеру. После скандального разрыва со спортсменом звезда заметно похудела.

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