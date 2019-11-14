  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте

    • Розсилка
    Памела Андерсон выбрала впечатляющий образ для вечеринки - Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Памела Андерсон выбрала впечатляющий образ для вечеринки

    Звезда сериала «Спасатели Малибу» сделала ставку на свою сексуальность.

    52-летняя Памела Андерсон прилетела в австрийский Хенндорф на открытие рождественской ярмарки приюта для животных Gut Aiderbichl. Блондинка выбрала наряд в стиле total black. Она облачилась в эффектное короткое платье с запахом. Кокетливый вырез на груди акцентировал внимание гостей на шикарном бюсте артистки. Она предпочла полупрозрачное кружевное белье, которое украсило зону декольте.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте
    Похудевшая Памела Андерсон показала восхитительную фигуру в мини-платье с декольте

    Памела выглядела стройной, веселой и беззаботной. Известная зоозащитница поиграла с собаками, а также с удовольствием позировала с ними для фотографов.

    Актриса недавно пережила болезненное расставание с молодым бойфрендом. Как выяснилось, футболист сборной Франции Адиль Рами изменял ей.

    Памела с горечью заявила, что избранник «жил двойной жизнью». Бывший жених допускал рукоприкладство – Андерсон сняла результат побоев на камеру. После скандального разрыва со спортсменом звезда заметно похудела.

     Читайте также: Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в откровенном платье

    знаменитости мода и красота актриса самые сексуальные как быть модным шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ