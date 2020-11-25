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    Шоу-биз

    Показала больше дозволенного: дочь Веры Брежневой забыла надеть лифчик под просвечивающий топ

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    <p>19-летняя Соня Киперман стала героиней пикантной фотосессии на природе</p> <p></p> - Показала больше дозволенного: дочь Веры Брежневой забыла надеть лифчик под просвечивающий топ

    19-летняя Соня Киперман стала героиней пикантной фотосессии на природе

    Девушка примерила дерзкий кроп-топ

    Старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман, живет в США. Соня обосновалась в Лос-Анджелесе. В городе звезд Киперман получает образование в престижной школе Ojai Valley School. В свободное время инстадива гуляет с друзьями, а также пробует свои силы в моделинге.

    Наследницу экс-солистки группы «Виа Гра» запечатлели в саду. Киперман предстала в укороченном топе из просвечивающей ткани под фруктовым деревом. Соня не надела бюстгальтер, сделав свой образ более смелым.

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    Показала больше дозволенного: дочь Веры Брежневой забыла надеть лифчик под просвечивающий топ
    Показала больше дозволенного: дочь Веры Брежневой забыла надеть лифчик под просвечивающий топ
    Показала больше дозволенного: дочь Веры Брежневой забыла надеть лифчик под просвечивающий топ

    Подписчики осыпали Соню комплиментами. «Выглядишь замечательно!», «Такая красотка!», «Милашка», «Яркая девочка!», «Очаровательная», «Огонь!», «Из Украины с любовью», — прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
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