Показала больше дозволенного: дочь Веры Брежневой забыла надеть лифчик под просвечивающий топ

Девушка примерила дерзкий кроп-топ

Старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман, живет в США. Соня обосновалась в Лос-Анджелесе. В городе звезд Киперман получает образование в престижной школе Ojai Valley School. В свободное время инстадива гуляет с друзьями, а также пробует свои силы в моделинге.

Наследницу экс-солистки группы «Виа Гра» запечатлели в саду. Киперман предстала в укороченном топе из просвечивающей ткани под фруктовым деревом. Соня не надела бюстгальтер, сделав свой образ более смелым.

Подписчики осыпали Соню комплиментами. «Выглядишь замечательно!», «Такая красотка!», «Милашка», «Яркая девочка!», «Очаровательная», «Огонь!», «Из Украины с любовью», — прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».