Трагически погиб основатель Lviv Fashion Week

Петра Нестеренко-Ланько сбила машина

Известный украинский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП.

Как сообщает пресс-служба полиции, 23 ноября около 10 вечера мужчина переходил дорогу и его сбила машина. Инцидент произошел на автодороге «Львов-Шегини» в селе Бартатов Городокского района.

От полученных травм Петр Нестеренко-Ланько скончался на месте происшествия. Ему было 37 лет. Печальную новость о смерти дизайнера также подтвердили его друзья.

Напомним, что 23 ноября во Львове в последний путь провели легендарного режиссера Романа Виктюка.