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    Жизнь

    Трагически погиб основатель Lviv Fashion Week

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    Известный украинский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько - Трагически погиб основатель Lviv Fashion Week
    Известный украинский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько

    Петра Нестеренко-Ланько сбила машина

    Известный украинский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП.

    Как сообщает пресс-служба полиции, 23 ноября около 10 вечера мужчина переходил дорогу и его сбила машина. Инцидент произошел на автодороге «Львов-Шегини» в селе Бартатов Городокского района.

    От полученных травм Петр Нестеренко-Ланько скончался на месте происшествия. Ему было 37 лет. Печальную новость о смерти дизайнера также подтвердили его друзья.

    Напомним, что 23 ноября во Львове в последний путь провели легендарного режиссера Романа Виктюка.

    Теги: знаменитости ДТП новости
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