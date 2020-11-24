Найдена самая сексуальная девушка-коп, которой невозможно оказать сопротивление (фото)

Пикантные снимки Саманты из ее многочисленных фотососессий заслуженно получают массу хвалебных комментариев

Сотрудница полиции Нью-Йорка 32-летняя Саманта Сепулведа, которую местные СМИ окрестили самой сексуальной девушкой-копом, покорила Instagram откровенными фото.

На службе Саманта предпочитает нюдовый макияж, волосы собирает в аккуратный пучок, а одежду выбирает максимально закрытую.

Ее сексуальные позы, которые та принимает для рекламы нижнего белья и купальников, привлекли к ее аккаунту внимание 456 тысяч интернет-пользователей. Эффектная и стройная брюнетка не только ловит преступников, но и строит карьеру в модельном бизнесе, снимаясь в Англии, Австралии, Испании и других странах.

Как отмечает New York Post, с тех пор, как о девушке написали в западной прессе, количество фолловеров ее аккаунта постоянно растет.

Сепулведа родилась в Доминикане, а в возрасте 5 лет переехала с родителями и сестрой в США. В 2010 году она вступила в ряды стражей порядка, а три года спустя ее друг, который занимается производством одежды и нижнего белья, пригласил ее поучаствовать в модном показе.

Рост Саманты всего 159 сантиметров, но несмотря на хрупкую внешность, девушка прекрасно справляется со своими служебными обязанностями, а постоянные фитнес-тренировки в дополнение к женственности, по словам Сепулведы, «сделали из нее грозное оружие».

Действительно, мужчины не оказывают Саманте сопротивление, когда та надевает на них наручники, отмечает издание.

Однажды, во время патрулирования поселка в 35 милях к востоку от Манхэттена — она с напарником преследовала мужчину, который только что избил свою жену и угрожал убить офицеров полиции. Когда он увидел Сепульведу, он замер: «Святые небеса! Ты самая красивая полицейская, которую я видел! Можно позвать тебя на свидание?» Саманта арестовала мужчину вместо ответа.

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