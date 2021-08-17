Полякова объявила дату выхода своего первого фильма

Поп-дива презентовала на кинофестивале в Одессе фильм «Зірки за обміном», в котором не только сыграла главную роль, но еще и выступила в качестве сопродюсера

Певица Оля Полякова прибыла в Одессу на кинофестиваль со своей командой, чтобы лично представить киноработу, ставшую ее дебютным продюсерским опытом, и объявила дату выхода картины в широкий прокат — с 1 января 2022 года.

«Зірки за обміном» — легкая рождественская история для всей семьи, в которой вместе с Олей Поляковой главную роль сыграл лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. В основе фильма — комедийное противостояние двух лидеров музыкальной индустрии, а также неожиданное актерское перевоплощение Поляковой, которая будет играть… мужскую роль.

Как рассказала артистка, эта роль для нее в чем-то автобиографична, так как отсылает к самому главному — к тому, насколько важна семья в жизни человека. С той поправкой, что в реальности Поляковой удалось понять это раньше, чем ее киногероине — в период, когда она только «стучалась в дверь шоу-бизнеса» и делала свои первые шаги.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».