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    Нобелевского лауреата обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка

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    Американский певец Боб Дилан - Нобелевского лауреата обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
    Американский певец Боб Дилан

    Согласно иску, артист подружился с девочкой в мае 1965 года и установил с подростком «эмоциональную связь»

    Американского музыканта Боба Дилана обвинили в употреблении наркотиков, а также в изнасиловании 12-летней девочки более чем полвека назад. Об этом сообщает телеканал NBC News.

    Соответствующий иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк, в нем артиста обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 1965 году, когда музыканту было 24 года.

    Согласно иску, артист подружился с девочкой в мае 1965 года и установил с подростком «эмоциональную связь» с целью сексуального насилия. Также в тексте сказано, что Дилан нанес девочке эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее «по сей день». После случившегося ребенок страдал депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения. О доказательствах в иске ничего не говорится, однако адвокат потерпевшей пообещал доказать обвинения в суде.

    Представитель Дилана заявил, что «утверждение 56-летней давности не соответствует действительности» и пообещал опровергнуть его.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Нобелевского лауреата обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка