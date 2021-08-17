Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска

Звезда продолжает публиковать фото из Хорватии

Популярная артистка Настя Каменских после летнего отпуска уже вернулась к работе, однако продолжает публиковать фотографии из солнечной Хорватии. Исполнительница показала нежный пляжный образ, в котором сфотографировалась на яхте.

Этим летом в перерыве между гастролями Настя Каменских с семьей и друзьями отдохнула в Хорватии. Она часто публиковала фото с отдыха и щеголяла новыми летними образами.

Исполнительница обнародовала новые фото, которые сделала на роскошной яхте. Звезда обожает отдых на море, поэтому часто арендует транспорт для водных прогулок. Настя предстала перед камерой в нежно-желтом купальнике с цветочным принтом на завязках. Поверх надела легкое голубое парео, застегивающееся на пуговицы.

«Жизнь – не жизнь, если ты не кайфуешь. Делай все, чтобы наслаждаться ею», – написала NK под фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».