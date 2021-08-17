  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Настя Каменских - Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда продолжает публиковать фото из Хорватии

    Популярная артистка Настя Каменских после летнего отпуска уже вернулась к работе, однако продолжает публиковать фотографии из солнечной Хорватии. Исполнительница показала нежный пляжный образ, в котором сфотографировалась на яхте.

    Этим летом в перерыве между гастролями Настя Каменских с семьей и друзьями отдохнула в Хорватии. Она часто публиковала фото с отдыха и щеголяла новыми летними образами.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска
    instagram.com/kamenskux/

    Исполнительница обнародовала новые фото, которые сделала на роскошной яхте. Звезда обожает отдых на море, поэтому часто арендует транспорт для водных прогулок. Настя предстала перед камерой в нежно-желтом купальнике с цветочным принтом на завязках. Поверх надела легкое голубое парео, застегивающееся на пуговицы.

    «Жизнь – не жизнь, если ты не кайфуешь. Делай все, чтобы наслаждаться ею», – написала NK под фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

    Читайте также: Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Теги: знаменитости Настя Каменских шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Долго еще? У Насти Каменских после возвращения в Киев до сих пор не закончились фото с отпуска