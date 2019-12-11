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    Шоу-биз

    Популярную украинскую группу заподозрили в плагиате (видео)

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    Если присмотреться, то можно заметить схожести в клипах - Популярную украинскую группу заподозрили в плагиате (видео)
    Если присмотреться, то можно заметить схожести в клипах

    Пока неизвестно как отреагируют авторы оригинала

    Украинскую группу Dilemma обвиняют в поразительной схожести с клипом дуэта Джастина Бибера и Эда Ширана на песню I don’t care.

    В клипе используется не только одинаковый ход - съемка на «зеленке», но и похожие идеи монтажа и фоны. Если присмотреться, то можно заметить схожести в клипах.

    Юзеры конечно, заметили это с первых секунд , оставив множество комментариев «Это, что, кавер?» , «Один в один клип Бибера и Ширана», «Ничего нового» и прочие.

    Пока неизвестно как отреагируют авторы оригинала, если увидят украинский клип, но учитывая то, насколько быстро он набирает просмотры, есть большая вероятность, что реакция может быть скоро.

     

    знаменитости Украинская музыка плагиат
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