Популярную украинскую группу заподозрили в плагиате (видео)



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Если присмотреться, то можно заметить схожести в клипах

Пока неизвестно как отреагируют авторы оригинала

Украинскую группу Dilemma обвиняют в поразительной схожести с клипом дуэта Джастина Бибера и Эда Ширана на песню I don’t care.

В клипе используется не только одинаковый ход - съемка на «зеленке», но и похожие идеи монтажа и фоны. Если присмотреться, то можно заметить схожести в клипах.

Юзеры конечно, заметили это с первых секунд , оставив множество комментариев «Это, что, кавер?» , «Один в один клип Бибера и Ширана», «Ничего нового» и прочие.

Пока неизвестно как отреагируют авторы оригинала, если увидят украинский клип, но учитывая то, насколько быстро он набирает просмотры, есть большая вероятность, что реакция может быть скоро.