Порадовала фанатов: молодая жена Петросяна показала новые фото их сына

Ваган исполнился год и девять месяцев

Молодая жена русского юмориста Евгения Петросяна восхищала публикацией с их сыном Ваганом.

32-летняя Татьяна Брухунова разместила фото и видео с мальчиком, которого она родила 76-летнему любимому 13 марта прошлого года. Как оказалось, семья празднует не только дни рождения сына, но и возраст по месяцам. Сегодня малышу исполнилось год и девять месяцев. По этому случаю ему заказали праздничный тортик. На видео Ваган в рубашке задувает свечу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

В комментариях очарованные пользователи написали, что Ваган – копия звездного отца:

Папа в миниатюре! (пока с маминым курносым носиком)

Такой он волшебный

Папин

Очень похож на отца

Прекрасный малыш, разговаривает уже так хорошо!

Напомним, в августе 2018-го Евгений Петросян расстался с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Тогда юморист закрутил роман со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года. Влюбленные стали родителями 13 марта 2020 года. На упреки пользователей, что малыша родила суррогатная мать, Евгений Ваганович ответил, что «он и сам может».