София Стужук прокомментировала свои отношения с Игорем Пустовитом

– экс-возлюбленный и пока еще официальный муж

Игорь Пустовит – экс-возлюбленный и пока еще официальный муж Саши Бо

Блогер намекнула подписчикам на статус своих отношений

Украинская блогер-миллионник София Стужук призналась, что Игорь Пустовит – экс-возлюбленный и пока еще официальный муж Саши Бо – ей нравится. Instagram-знаменитость также опубликовала новые совместные фото с блогером, сделанные во время отдыха в Карпатах.

Пара вместе сходила в ресторан, где Стужук впервые попробовала гуцульское традиционное блюдо банош. После этого Пустовит и его новая избранница катались на авто и веселились под музыку. Соответствующие кадры появились в формате сторис на Instagram-странице Стужук.

Параллельно интернет-звезда отвечала на разные вопросы подписчиков. Один из них звучал так: «Тебе нравится Пустовит?».

Знаменитость подтвердила это. Она ответила, что «не общается с людьми, которые ей не нравятся».

Напомним, экс-солистка группы «ВИАГра» Анна Седокова опубликовала в своем Instagram пост, в котором намекнула на разрыв с супругом. Певица рассуждала о том, что все люди расстаются по-разному и в целом прощание не означает, что-то оказался плохим.