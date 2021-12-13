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    София Стужук прокомментировала свои отношения с Игорем Пустовитом

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    Игорь Пустовит&nbsp;&ndash; экс-возлюбленный и пока еще официальный муж&nbsp;Саши Бо - София Стужук прокомментировала свои отношения с Игорем Пустовитом
    Игорь Пустовит – экс-возлюбленный и пока еще официальный муж Саши Бо
    Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

    Блогер намекнула подписчикам на статус своих отношений

    Украинская блогер-миллионник София Стужук призналась, что Игорь Пустовит – экс-возлюбленный и пока еще официальный муж Саши Бо – ей нравится. Instagram-знаменитость также опубликовала новые совместные фото с блогером, сделанные во время отдыха в Карпатах.

    Пара вместе сходила в ресторан, где Стужук впервые попробовала гуцульское традиционное блюдо банош. После этого Пустовит и его новая избранница катались на авто и веселились под музыку. Соответствующие кадры появились в формате сторис на Instagram-странице Стужук.

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    София Стужук прокомментировала свои отношения с Игорем Пустовитом
    София Стужук прокомментировала свои отношения с Игорем Пустовитом
    София Стужук прокомментировала свои отношения с Игорем Пустовитом
    Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

    Параллельно интернет-звезда отвечала на разные вопросы подписчиков. Один из них звучал так: «Тебе нравится Пустовит?».

    Знаменитость подтвердила это. Она ответила, что «не общается с людьми, которые ей не нравятся».

    Напомним, экс-солистка группы «ВИАГра» Анна Седокова опубликовала в своем Instagram пост, в котором намекнула на разрыв с супругом. Певица рассуждала о том, что все люди расстаются по-разному и в целом прощание не означает, что-то оказался плохим.

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    Теги: семья курьез скандал новости
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    София Стужук прокомментировала свои отношения с Игорем Пустовитом