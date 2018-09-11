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    Шоу-биз

    После вылета из «Танцев со звездами» Павел Зибров уходит в кино

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    Павел Зибров - После вылета из «Танцев со звездами» Павел Зибров уходит в кино
    Павел Зибров

    Народный артист Украины сыграет суперзвезду-отшельника

    Певец Павел Зибров, который рассказал о роли в кино с Астафьевой, признался, кого сыграет в украинской комедии «Продюсер».

    «Крестный отец» украинской эстрады Зибров предстанет в фильме в роли суперзвезды, которая живет отшельником на своей роскошной вилле в лесу. 

    По сюжету ему, в частности, придется вступить в ожесточенный бой и показать, на что способен разъяренный Народный артист Украины.

    «Не раскрывая карт относительно сюжета, могу сказать, что именно Павел Зибров идеально подходит для той роли, которую он играет в нашем фильме. Залог этого – его колоссальная харизма, любовь к самоиронии и образ Зибрембо, который уже начинает распространяться в народе», – рассказывает продюсер фильма Станислав Тиунов. 

    «Продюсер»воплотит в украинских реалиях легендарный голливудский жанр комедийного фильма-путешествия. Съемки ленты уже стартовали, а премьера состоится 14 февраля 2019 года. 

    Джерело: ТСН

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