После вылета из «Танцев со звездами» Павел Зибров уходит в кино



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Павел Зибров

Народный артист Украины сыграет суперзвезду-отшельника

Певец Павел Зибров, который рассказал о роли в кино с Астафьевой, признался, кого сыграет в украинской комедии «Продюсер».

«Крестный отец» украинской эстрады Зибров предстанет в фильме в роли суперзвезды, которая живет отшельником на своей роскошной вилле в лесу.

По сюжету ему, в частности, придется вступить в ожесточенный бой и показать, на что способен разъяренный Народный артист Украины.

«Не раскрывая карт относительно сюжета, могу сказать, что именно Павел Зибров идеально подходит для той роли, которую он играет в нашем фильме. Залог этого – его колоссальная харизма, любовь к самоиронии и образ Зибрембо, который уже начинает распространяться в народе», – рассказывает продюсер фильма Станислав Тиунов.

«Продюсер»воплотит в украинских реалиях легендарный голливудский жанр комедийного фильма-путешествия. Съемки ленты уже стартовали, а премьера состоится 14 февраля 2019 года.

Джерело: ТСН