Павел Зибров об участии в «Танцах со звездами»: Я докажу, что умею не только петь, но и танцевать



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Павел Зибров и его партнерша Мария Шмелева

Самый взрослый участник танцевального проекта рассказал. почему согласился участвовать в шоу

По словам популярного украинского артиста, принять участие в шоу его попросила любимая супруга.

«Жена попросила меня принять участие в проекте и сказала: «Паша, вперед!». Я в хорошей физической форме и подумал, докажу себе, что я умею не только красиво петь, но еще и хорошо танцевать», - сказал Зибров.

Павел Зибров отметил, что всегда старается мыслить позитивно, и в этом заключается его секрет успеха:

«Для меня не существует плохих людей, плохой погоды. Я пытаюсь принимать жизнь такой, какая она есть. Я не переживаю, не плачу, не злюсь. Самое главное - просыпаться с хорошим настроением, дарить его тем, кто рядом, и тогда ты будешь жить до 150 лет!», - сказал Зибров.

Стоит отметить, что именно позитивный настрой помогает Павлу Зиброву в проекте, ведь совсем недавно артист получил серьезную травму колена, которая до сих пор дает о себе знать.

«Мне нельзя поднимать больше 50 кг. Нагрузка на правое колено, которое не просто треснуло, а было сломанным, я буду ограничивать», - рассказал артист в интервью сайту 1+1.

Из танцевальных стилей Зиброву по душе что-то старинное: вальс, твист, танго. В первом эфире шоу Павел Зибров и его партнерша Мария Шмелева станцевали нежный вальс. Как это было можно посмотреть прямо сейчас.

Кстати, на победу в шоу Зибров особо не рассчитывает, но пообещал поклонникам, что будет стараться не упасть в грязь лицом.

«Я буду упорно бороться. Все мои соперники очень классные, но здесь каждый на себя», - заявил Павел Зибров.