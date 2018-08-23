Стало известно, кто будет вести первый эфир шоу «Танцы со звездами»



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Несколько дней осталось до старта танцевального проекта

Уже в это воскресенье, поклонники проекта увидят на паркете 14 звездных пар, которые уже подготовили певрые танцевальные композиции под руководством главного хореографа проекта Алены Шоптенко.

Во время первого эфира зрители наконец узнают, кто из танцоров составил пары артистам. А по словам продюсеров, первый эфир начнется с грандиозного номера-открытия, в котором одновременно станцуют все звезды «Танцев со звездами».

Постановка обещает удивить не только своим замыслом, но и показать наиболее живописные локации Киева. Участники во время танца будут передавать друг другу дискобол, который является главным символом проекта.

Что касается ведущих, то в этот раз к Юрию Горбунову и Тине Кароль присоединится популярный украинский артист Dzidzio, который будет встречать участников на балконе и первым услышит и увидит эмоции украинских звезд.

Ну а ведущим рубрики #Backstage традиционно будет Артем Гагарин. Он поможет зрителям не расставаться с проектом во время рекламы и откроет закулисье, чтобы показать все, что происходит вне эфира, в формате прямой трансляции.

Напомним, что в это воскресенье на главный паркет Украины выйдут: на следующей неделе на главный паркет Украины выйдут: грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров, Оксана Марченко, dj Nana и Слава Каминская, которая уже успела получить травму на репетиции.

А оценивать хореографические таланты звезд будут: тренер «Голоса.Дети» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.