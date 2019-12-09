Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свой роман



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Украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан вдвоем прокомментировали, на какой стадии отношений они находятся

В программе «Светская жизнь» Екатерина Осадчая спросила Тину и Дана, они на стадии ухаживания или у них уже начался роман. На это Кароль кокетливо улыбнулась, а молдавский певец ответил: «Роман конечно! Роман, написанный рукой гения».

Также звезды рассказали о том, как появилась идея чувственно спеть дуэтную песню «Домой» в один микрофон на музыкальной церемонии M1 Music Awards.

Такое исполнение еще больше взбудоражило воображение поклонников, которые подозревали Кароль и Балана в романтических отношениях, так как на сцене их губы были в миллиметре друг от друга. Автором идеи стала Тина.

«Она мне позвонила в три утра, я спал. Говорит: «У меня такая идея – что если мы используем один микрофон на двоих?», а я говорю: «Тина, спим, утром поговорим». Просыпаюсь, а у меня визуализация!» – рассказал Дан Балан.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol) 1 Гру 2019 р. о 10:30 PST

Впервые композицию «Домой» Тина Кароль и Дан Балан презентовали на «Танцах со звездами 2019». Тогда вокалисты показали не менее романтический номер, чем на M1 Music Awards. Это первая дуэтная песня Тины и Дана, которая сразу же вызвала оживленное обсуждение в сети, потому что поклонники предположили о вероятных чувствах между артистами.

Еще во время «Голоса страны» Дан Балан заигрывал с Тиной Кароль и в прямом эфире дарил ей цветы и посвящал песни. Уже после шоу мужчина откровенно заявил, что его коллега – это лучшее, что было на вокальном проекте.