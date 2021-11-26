Пояс вместо лифчика. Злата Огневич устроила дерзкую фотосессию

Артистка взбудоражила воображение подписчиков

Знаменитая украинская певица Злата Огневич в своем Инстаграме опубликовала пикантные фотографии.

Артистка поделилась с поклонниками кадрами, на которых предстала в необычном и одновременно довольно смелом образе. Во время недавней фотосессии в объективе фотографии Natalia Dudych Злата позировала в белом костюме и черных сапожках.

А вот вместо белья бюст исполнительницы украсил золотистый металлический пояс. Соблазнительности луку добавили золотистые украшения – цепочка на шее и массивные серьги.

«Когда Наталья предложила идею съемок, я сказала "да"! Знаете, как я себя теперь проверяю? Закрываю глаза и ловлю ощущение: если внутри чувствую "расширение", соглашаюсь или беру "на подумать". Если же наоборот — все сжимается внутри, я даже не рассматриваю. Это очень хорошо работает», — поделилась опытом Огневич.

Ранее Злата Огневич в белье рассказала, как мужчина должен относится к диарее у женщины.

Звезда опубликовала серию новых пикантных снимков. На фото знаменитость соблазнительно позирует в красивом нижнем белье. Исполнительница засветила пышный бюст и идеально подтянутую фигуру.

Кстати, Злата тоже подумала над тем, каким должен быть мужчина. Певица считает, что он должен бороться со своими личными страхами. Также звезда уверена, что мужчина должен нормально воспринимать физиологию.