Мадонна разоткровенничалась в новой фотосессии и засветила больше дозволенного

Пост Мадонны ожидаемо стал самым популярным в ее профиле

63-летняя поп-дива Мадонна опубликовала в Инстаграме серию дерзких фотографий из своей спальни, на которых видны части тела, находящиеся под запретом. По правилам соцсети аккаунт пользователя за такое действие должен быть заблокирован, но, видимо, для Мадонны сделали исключение.

Сложно поверить, что женщине на снимках уже за 60. Вызывающие позы, откровенный наряд... Кажется, что певица обнажаться не планировала — на другом кадре она сама зацензурировала интимную часть тела смайликом сердечка. На момент публикации этого материала откровенная фотосессия все еще доступна в профиле Madonna.

Пост Мадонны ожидаемо стал самым популярным в ее профиле за последние несколько недель. Если обычно фотографии исполнительницы Hung up, Vogue и десятков других хитов набирают по 150–200 тысяч лайков, в этот раз количество отметок перевалило за миллион меньше чем за сутки.

Ранее 63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса.

В документальной ленте Мадонна заявила, что предпочитает мужчин, которые «тр***ают ее, а затем сваливают».

В вошедшей в картину беседе с афроамериканским комиком Дэйвом Шаппеллом Мадонна также призналась: «Я регулярно мастурбирую. Я этим прославилась. Ты известен тем, что куришь на сцене, а я известна тем, что на ней мастурбирую».